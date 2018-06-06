"البنتاجون": خريطة الطريق بين أمريكا وتركيا فى سوريا حول منبج فقط

(أ ش أ)

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أدريان جالاواى إن خريطة الطريق التى وضعتها الولايات المتحدة وتركيا حول منبج تنطبق على هذه المدينة وحسب وليس على مناطق أخرى فى سوريا.

وقال جالاواي، فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، إن تنفيذ خريطة الطريق سيتم بناء على المتغيرات على الأرض، مضيفا "من المهم أن يركز كل اللاعبين فى المنطقة على هزيمة تنظيم داعش".

تأتى تصريحات جالاواى بعد ما لوح وزير الخارجية التركى برغبة بلاده فى نقل نموذج خارطة الطريق بشأن منبج إلى مناطق أخرى تنشط بها وحدات حماية الشعب الكردية والتى تشكل جزءا من قوات سورية الديمقراطية.