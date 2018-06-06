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البترول: إنهاء 97% من مشروع النافتا لمضاعفة إنتاج بنزين 92 و95 بالإسكندرية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:10 ص
البترول: إنهاء 97% من مشروع النافتا لمضاعفة إنتاج بنزين 92 و95 بالإسكندرية طارق الملا وزير البترول
كتب ــ أحمد أبو حجر
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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إنجاز نحو 3.97% من الأعمال الكلية لمشروع وحدة تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل المساعد، الذى يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بنزين 92، 95 عالى الأوكتين الخالى من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة، بزيادة  حوالى 850 ألف طن سنوياً لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى.

وأعلن فى بيان اليوم، أن برنامج عمل الوزارة لتطوير صناعة التكرير يقوم بشكل رئيسى على الإسراع باستكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير باستثمارات تزيد عن 8 مليارات دولار، تمهيداً لتشغيلها تباعا طبقاً للبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتذليل التحديات والتعجيل بتنفيذ المشروعات التي تساهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة، مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير متطلبات مرحلة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن تطوير معامل التكرير سيكون له مردود إيجابي يتمثل فى رفع معدلات الأداء بمعامل التكرير المصرية وتعظيم اقتصاديات هذه المشروعات، بالإضافة إلى أن أعمال التطوير بمعامل التكرير ستؤدى إلى زيادة الطاقة التكريرية وتوفير طاقات انتاجية فائضة لاستغلالها بشكل اقتصادى فى تكرير الخام من الخارج وتحويله الى منتجات بترولية عالية القيمة بما يخدم مشروع مصر القومى، للتحول إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير للمشروعات البترولية بالإسكندرية التي رافقه خلالها كل من، المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والكيميائى محمد على حسنين رئيس شركة أنربك، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع إنشاء وحدة انتاجية جديدة للبنزين عالى الاوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" بتكلفة استثمارية 233 مليون دولار، والذى أوشك على الانتهاء من تنفيذه بما يسهم فى الوفاء بجانب من احتياجات السوق المحلى من البنزين وتقليل استيراده وتوفير النقد الأجنبى، وتقوم بأعمال تنفيذ المشروع الشركات المصرية حيث تنفذه شركة انبى كمقاول عام  وشركة بتروجت لأعمال التركيبات.

ويجرى حاليا إنشاء وحدة معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى في معمل أنربك لاعادة استخدامها بالوحدات الإنتاجية بطاقة قدرها 1200متر مكعب مياه يوميا بما سيؤدى الى تحقيق وفر يقدر بنحو 25 مليون جنيه سنويا .

 


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