الالتزام البيئى: تمويل 30 مشروعا لإعادة التدوير باستثمارات 50 مليون جنيه

كتبت: دانه الحديدى

أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، أن المكتب قام بتمويل العديد من المشروعات من خلال القرض الدوار فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، حيث تم تمويل أكثر من 30 مشروعا بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئى الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والمطاط.

وأضاف كمال، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، أنه تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لإحدى الشركات، وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، بتكلفة استثمارية حوالى 1.9 مليون جنيه مصرى، وعائد اقتصادى سنوى حوالى 1.150.000 جنيه، وإعادة تدوير حوالى 160 طن فى السنة، كما تم تنفيذ مشروع آخر لإعادة تدوير مخلفات المطاط باستثمارات 2.5 مليون جنيه، بعائد اقتصادى سنوى 950.000 جنيه، مع إعادة تدوير حوالى 600 طن سنويا من المخلفات.