الاتحاد الأوروبى: سنشكل جبهة موحدة ضد السياسات التجارية "العدائية" لـ ترامب

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صرحت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم بأن الاتحاد الأوروبى يتواصل مع دول مثل المكسيك وكندا واليابان لتشكيل جبهة موحدة ضد السياسات التجارية "العدائية" للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت مالمستروم - فى تصريحات نقلتها مجلة (بوليتيكو) فى نسختها الأوروبية اليوم الأربعاء "مصممون على القيام بما ينبغى علينا فعله، ونعمل أيضا مع العديد من الدول الأخرى لأن هذا ليس فقط الاتحاد الأوروبى ضد الولايات المتحدة.. لذلك نتواصل مع بلدان أخرى فى المكسيك واليابان وكندا.. نقوم باتفاقيات تجارية مع مجموعة كبيرة من الدول لإنشاء دائرة من الأصدقاء الذين يؤمنون بالقواعد الدولية".

وأعلن الاتحاد الأوروبى - الأسبوع الماضى - أنه سيفرض تعريفة انتقامية على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 8ر2 مليار يورو، تتراوح من زبدة الفول السودانى إلى الزوارق البخارية، وقالت كندا والمكسيك واليابان والهند من بين آخرين إنها سترد كذلك.

واقترحت مالمستروم أن تعرّيفات ترامب على الصلب والألمونيوم تخاطر بعزل الولايات المتحدة، وقالت "هذا شيء تعتبره بقية العالم غير شرعى".