"الإسكان" تطرح مناقصة لتنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى وعزب الشرقية

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، طرح مناقصة بنظام المظروفين (فنى ومالى)، لتنفيذ المشروعات التالية: مشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحى، لتجمع قروى أبوكبير لقرية طوخ القراموص وعزبة التعريضة، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحى، لتجمع قروى أبوكبير لقريتى كفر السواقى والدهتمون وعزبة كفر مهير وتوابعهما، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحى، لتجمع قروى أبوكبير لقريتى المانسترلى والقراموص وعزبة كفر النجار، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحى، لتجمع قروى سنيطة الرفاعيين رقم 10 – مركز فاقوس – لقرية النحاسين وقرية النجيحى وتوابعها وقرية عرب درويش وتوابعها، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، لتجمع قروى ديرب نجم رقم 40 قرى ابوعيد وصهبرة – منشأة صفوت – تل القاضى وتوابعهما.

صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات: سيتم ترسية العطاء على مقدم العطاء الذى يلبى شروط التأهيل الفنى طبقاً للمعايير المُدرجة بوثائق المناقصة، الذى يقدم العطاء الأقل سعراً، ويلتزم المقاول بمراعاة الشروط البيئية والاجتماعية، وشروط السلامة المهنية المنصوص عليها فى وثائق المناقصة، كما يلتزم المقاول الذى سيتم الترسية عليه بتقديم تأمين نهائى قدره 5 % من قيمة العقد عند الترسية، ويلتزم مقدمو العطاءات بملء جميع نماذج إثبات المؤهلات المرفقة ضمن وثائق المناقصة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم إتاحة وثائق المناقصة للاطلاع والحصول عليها، من الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالزقازيق، وسيتم عقد جلسة استفسارات ما قبل تقديم العروض بمقر الشركة، مشيراً إلى أنه يجب على مقدمى العروض تسليمها قبل الموعد النهائى لتسليم العطاءات، فى الساعة 12 ظهر اليوم المحدد للتسليم والخاص بكل مشروع، بمكتب الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر الشركة، على العنوان التالى (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – 29 شارع سعد زغلول – الزقازيق – محافظة الشرقية – خلف مديرية الإسكان والمرافق.