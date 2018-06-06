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الإحصاء: 3.4 مليار دولار عجز فى الميزان التجارى خلال مارس

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:08 ص
الإحصاء: 3.4 مليار دولار عجز فى الميزان التجارى خلال مارس الاحصاء - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.40 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2018 مقابل 3.19 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبــة إرتفاع قــــــدرها 6.2 %.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2018

 

ومن أهم المؤشرات مايلى:

 

•الصــــادرات  

ارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 3.2% حيـث بلغـت  2.47مليــار دولار خـلال شهــر مارس  2018 مقابل  2.40 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (برتقال طازج  بنسبه 11.4 % ،ملابس جاهزة بنسبة  2.3 % ، لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 33.0% ، منتجات بترول بنسبة 18.5%).

 

 بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2018  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة  28.0 % ، بطاطس  بنسبة 3.7 % ،عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة 1.2 % ، أسمدة بنسبة 48.1 %).

•الــــــواردات

ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 4.9 % حيث بلغـت  5.87 مليار دولار خـلال شهر مارس 2018   مقابل  5.59  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها :مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة 22.0 % ، البترول الخام بنسبة 182.1 %  ، قمح بنسبة 1.8 %،  أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.3%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (منتجات البترول بنسبة 26.5 % , لدائن بأشكالها الاولية " بلاستيك " بنسبة 2.1 %، ذرة بنسبة  18.6% ، خشب ومصنوعاته  بنسبــة 18.4 %.

 

 

 


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