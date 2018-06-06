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الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:12 م
الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة مواليد - صورة ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير حديث صادر عنه، أن عدد المواليد خلال عام 2017، بلغ 2 مليون و 552 ألف و918 مولود، منهم نحو 1.288 مليون مولود فى الحضر، و 1.264 مليون مولود بالريف.
 
وأوضح التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن معدل المواليد خلال 2017 تراجع مقارنة بعام 2016، حيث بلغ العام الماضى 26.8 مولود لكل 1000 نسمة، مقابل 28.6 مولود لكل 1000 نسمة فى 2016.
 
كما أشار التقرير إلى أن عام 2017 شهد ارتفاعاً للمواليد الإناث عن الذكور، حيث بلغ معدل المواليد الإناث 27 مولود لكل 1000 نسمة، مقابل 26.6 مولود ذكر لكل 1000 نسمة، وفى الحضر بلغ معدل المواليد 31.9 لكل ألف نسمة، مقابل 23.1 مولود لكل ألف نسمة بالريف.
 

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