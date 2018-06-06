الأمن العام ينفذ 73 ألف حكم ويضبط 184 قضية مخدرات فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط " 184 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى ، 9 مُتهَمين لممارستهم أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 70 سجينا ومتهما ومراقبا هاربين ، 453 دراجة نارية مخالفة، 4 سيارات ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم ، 8 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 73776 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.