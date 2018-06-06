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الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:34 م
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الأمن العام ينفذ 73 ألف حكم ويضبط 184 قضية مخدرات فى 24 ساعة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:07 م
الأمن العام ينفذ 73 ألف حكم ويضبط 184 قضية مخدرات فى 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط " 184 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى ، 9 مُتهَمين لممارستهم أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 70 سجينا ومتهما ومراقبا هاربين ، 453 دراجة نارية مخالفة، 4 سيارات ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم ، 8 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 73776 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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