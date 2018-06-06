الأرصاد: غدا ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 20 درجة.