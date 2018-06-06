الأردن ترسل دفعة ثانية من المساعدات الطبية لغزة

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أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى المستشفى الميدانى العسكرى الأردنى فى غزة ضمن قافلة التزويد القادمة.

وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح فى تصريح اليوم الأربعاء "إن هذه المساعدات جاءت بتوجيهات ملكية لإغاثة الأهل والأشقاء فى غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة"، موضحا أن المساعدات شملت مستلزمات طبية وأدوية، وهى الدفعة الثانية خلال شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات التى أرسلت فى بداية شهر رمضان المبارك، اشتملت على مستلزمات طبية وأدوية.