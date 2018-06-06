video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:00 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:29 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء البنك الدولى
إضافة تعليق

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الأربعاء، منها، تقرير للبنك الدولى رفع فيه توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %.

 

1

البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

2

الحكومة توافق على التعاقد مع بنك عالمى للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول

3

سقوط "خلية عائلية" تتبع داعش خططت لتنفيذ عمليات إرهابية فى دمياط

4

"الإحصاء" يكشف: 74 عاما متوسط عمر الإناث خلال 2018 مقابل 71.2 للذكور

5

القاهرة والجيزة تستعدان لعيد الفطر.. تجهيز 812 ساحة للصلاة

6

الناتو يرفض طلب قطر للانضمام إلى عضوية الحلف

7

صور.. حريق ضخم فى فندق وسط لندن وأكثر من 100 رجل إطفاء لإخماد النيران

8

الطقس يضرب من جديد.. "الأرصاد" تحذر: البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من غد وارتفاع الحرارة 5 درجات

9

FDA تحذر: 5 حالات وفاة بسبب بالونات المعدة والعدد يصل إلى 12 منذ 2016

10

الأهلى يفاضل بين برتغالى وتشيكى وأورجوانى لتدريب الفريق.. والإعلان غدًا


إضافة تعليق

البنك الدولى

اعرف كل حاجة

الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة