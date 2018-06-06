اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الأربعاء، منها، تقرير للبنك الدولى رفع فيه توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %.

البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

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