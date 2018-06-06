اعرف أهم المعلومات عن خطة التأمين الطبى لموسم الحج × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تسعى وزارة الصحة بخطة قومية إلى تأمين الحجاج المصريين، الذين يصل عددهم قرابة الـ80 ألف حاج سنويًا لمنع تعرضهم للإصابة بالأزمات المرضية التى تعوق قدرتهم على أداء المناسك.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا عن خطة الوزارة لتأمين الحجاج خلال فترة أداء المناسك.

1- ميكنة إدارة شئون البعثة الطبية بالكامل قبل سفر الحجاج.

2- تسجيل التاريخ المرضى للحاج من الأمراض التى يعانى منها والأدوية التى يتناولها.

3- تجهيز سوار يحتوى على شريحة معدنية بها جميع بيانات الحاج.

4- إنشاء موقع إلكترونى www.haj.ccs.gov.e يقدم الخدمات للحجاج بدءًا من التقدم للحج مروراً بفترة أداء المناسك.

5- تجهيز الكميات المطلوبة لتغطية استهلاك الحجاج بنسبة 85% بمكة ونسبة 15% بالمدينة.

6- توفير الأنسولين لعلاج الحالات الطارئة وأدوية لعلاج البروستاتا وصنفين لعلاج الجرب.

7- استحداث نظام يمنع تزوير الشهادات الطبية للحجاج.