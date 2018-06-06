استطلاع: غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين فى رمضان

رويترز

كشف استطلاع للرأى، نشرته صحيفة "الإيكونومست" اليوم الأربعاء، أن غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علنا فى شهر رمضان، اذ دافع 68% من المشاركين فى استطلاع رأى عن ضرورة إنزال العقاب بالمفطرين جهرا وقت الصيام، بينما عبر 22 بالمئة عن رفضهم ذلك.

ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائى المغربى الافطار جهرا خلال شهر رمضان، بالحبس من شهر الى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة وعشرين درهما (12 يورو).

وأثير موضوع الإفطار العلنى فى رمضان قبل أيام، عقب قيام شبان بالهجوم على شخصين بشبهة الإفطار العلنى فى إحدى القرى المغربية.