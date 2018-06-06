استطلاع: سياسة ماكرون "صحيحة" فى رأى 3 من كل 10 فرنسيين

أ ف ب

يعتبر 3 فقط من كل 10 فرنسيين أن السياسة التى يعتمدها إيمانويل ماكرون وحكومته "صحيحة"، بينما ترى أكثرية إنهما لا يبذلان جهودًا كافية لمساعدة الأكثر احتياجا من سواهم، كما أفاد استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "بى فى أ" ونشرت نتائجه، اليوم الأربعاء.

وإذا كان 31% من الفرنسيين الذين سئلوا آراءهم يعتبرون سياسة الحكومة "صحيحة" فى مقابل 73% أبدوا آراء مناقضة، يتبين أن هذه النسبة المئوية هى نفسها التى توصلت إليها الاستطلاعات فى 2013، بعد عام على تسلم فرنسوا هولاند مهام منصبه، فيما يعتبر 55% أن إيمانويل ماكرون وحكومته لا يقومان "بما فيه الكفاية" من أجل "الأكثر احتياجا من سواهم"، فى مقابل 11% يعتبرون إنهما يفعلان "الكثير"، كما أضاف هذا التحقيق الذى أجرى لحساب مجلة "لا تريبون"

من جهة أخرى، يرى 59% من الذين سئلوا عن آرائهم أن ثمة "افراطا فى المساعدات الاجتماعية فى فرنسا" فى مقابل 39% يبدون رأيا مخالفا، وأصدرت الحكومة فى أواخر مايو بيانات حول خفض محتمل لهذه المساعدات الاجتماعية، وردًا على سؤال عن التدبير الذى يبدو لهم أوليًا لإصلاحها، طلب 44% من الفرنسيين "خفض عدد الاشخاص الذين يحق لهم بها". ورأى 30% أن الأولوية ستكون "خفض مدة المساعدات"، و9% "خفض قيمة المساعدات"، ولم يدل 17% برأى، وقد أجرى الاستطلاع هاتفيا من 4 إلى 5 يونيو على عينة من 1018 شخصا تفوق أعمارهم الـ18 عاما، حسب طريقة الحصص، وهامش الخطأ من 1.4 إلى 3.1 نقاط.