استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال خلال مواجهات بقرية النبى صالح قرب رام الله

رام الله (أ ش أ)

استشهد شاب فلسطينى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، متأثرا بجروح خلال مواجهات دارت صباح اليوم الأربعاء، فى قرية النبى صالح قضاء رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان استشهاد الشاب الذى اصيب برصاص قوات الاحتلال فى النبى صالح شمال غرب رام الله متأثرا بإصابته الخطيرة.

وأكدت مصادر محلية أن الشهيد هو عز التميمى من قرية النبى صالح شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم قرية النبى صالح، قبل أن تدور مواجهات بينها وبين المواطنين.