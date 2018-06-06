video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال خلال مواجهات بقرية النبى صالح قرب رام الله

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:51 ص
استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال خلال مواجهات بقرية النبى صالح قرب رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

استشهد شاب فلسطينى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، متأثرا بجروح خلال مواجهات دارت صباح اليوم الأربعاء، فى قرية النبى صالح قضاء رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان استشهاد الشاب الذى اصيب برصاص قوات الاحتلال فى النبى صالح شمال غرب رام الله متأثرا بإصابته الخطيرة.

وأكدت مصادر محلية أن الشهيد هو عز التميمى من قرية النبى صالح شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم قرية النبى صالح، قبل أن تدور مواجهات بينها وبين المواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى من قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها فى مسيرات العودة شرق غزة

استشهاد فلسطينى بعد مزاعم دهس جنود إسرائيليين بسيارته فى الخليل

استشهاد فلسطينى متأثراً بجراح أصيب بها فى مسيرات العودة شرق رفح

استشهاد فلسطينى

قريه النبى صالح

الاحتلال

رام الله

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة