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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:19 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع كبير.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.37%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة بشكل حاد ثم عاود الارتداد مرة أخرى ليغلق عند مستوى الدعم الهام 16,000 نقطة خلال جلسة تداول أمس، مضيفا  أن المؤشر يختبر الآن خط الاتجاه صاعد هام جداً والحد السفلي للقناة الهابطة التي بدأت فى مايو الماضى.
 
 
وتوقعت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن تستمر الارتداده التي شهدها المؤشر في نصف الجلسة حتى مستويات 16,200-16,300 نقطة، وبالرغم  من ذلك مازالت تنصح المتعاملين ببيع الارتفعات حتى إشعار آخر.
 
 

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