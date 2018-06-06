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اختفاء سيدة بالقليوبية والأمن يكثف جهوده للعثور عليها

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:34 م
اختفاء سيدة بالقليوبية والأمن يكثف جهوده للعثور عليها سارة عماد عبد المؤمن
كتب محمد محسوب
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اختفت سيدة تدعى سارة عماد عبد المؤمن، المقيمة بقرية كفر العمار، التابعة لمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، وتبلغ من العمر 24 عامًا، منذ يومين، وحررت أسرتها محضرًا بقسم شرطة طوخ حمل رقم 7938 إدارى طوخ.

وقال أقارب السيدة المتغيبة لـ"اليوم السابع"، إنها خرجت مع أحد أقاربها لإجراء فحوصات طبية، فى مستشفى الأميرى بمدينة بنها، وأوضحوا أن السيدة التى رافقتها قالت إنها اختفت أثناء تواجدهما داخل المستشفى، حينما دخلت لأخذ عينات لتحليلها منها وحينما تأخرت فى الخروج، من القسم المخصص لأخذ العينات بحثت عنها فيه لكنها لم تعثر عليها.

وأضافوا أنهم يبحثون عنها طول اليومين الماضيين بالمنطقة المجاورة للمستشفى، وبالمستشفيات الأخرى الموجودة بالمحافظة، والأقسام وغيرها لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها.

من ناحية أخرى، يكثف رجال الأمن بمحافظة القليوبية جهودهم للعثور على السيدة المتغيبة، عن طريق تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المستشفى.


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