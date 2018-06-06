اختراق أمنى لموقع "ماى هريتيج" يؤدى لتسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم

(رويترز)

قالت شركة ماى هريتيج للتواصل العائلى وتحديد الأنساب فى رسالة على مدونة يوم الاثنين إن اختراقا أمنيا لموقعها أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم.

وأفادت المدونة بأن الاختراق الأمنى حدث يوم 26 أكتوبر العام الماضى واستهدف عناوين البريد الإلكترونى وكلمات مرور مستخدمى الموقع منذ تسجيلهم فيه وحتى حدوث الاختراق.

وأضافت الشركة أنها لم تعلم بأمر الاختراق إلا يوم الإثنين، عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوى على عناوين البريد الإلكترونى وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع ماى هريتيج.

وقالت الشركة إنها لم تعثر على أى بيانات أخرى على الخادم ولا تتوافر أدلة على استخدام البيانات الموجودة فى الملف.

وذكرت المدونة أن المعلومات عن أشجار العائلات وبيانات الحمض النووى (دي.إن.إيه) مخزنة على أجهزة منفصلة ولم تتأثر بالاختراق.

وقالت الشركة إنها تحقق فى الاختراق وتتخذ خطوات لإشراك شركة مستقلة فى مجال الأمن الإلكترونى للنظر فى الحادث، ونصحت الشركة المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وتساعد شركة ماى هريتيج الإسرائيلية العائلات حول العالم فى اكتشاف تاريخها باستخدام أدوات شجرة العائلة واختبارات الحمض النووى (دي.إن.إيه) ومكتبة من السجلات التاريخية.