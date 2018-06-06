اجتماع طارئ لمنظمة الأسلحة الكيميائية لبحث تزايد الهجمات

رويترز

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء إن أعضاءها يلاحظون زيادة مثيرة للقلق فى استخدام تلك الأسلحة المحظورة وسيعقدون اجتماعا طارئا هذا الشهر لبحث القضية.

وكتبت 11 دولة فى طلبها عقد الاجتماع الطارئ للمنظمة فى 26 و27 من يونيو حزيران تقول "النظام الدولى الذى يحظر الأسلحة الكيماوية يواجه تهديدا غير مسبوق".

وأضافت "طورت دول وأطراف من غير الدول وأنتجت واستخدمت أسلحة كيماوية فى انتهاك مباشر للقانون الدولى".

كان الوفد البريطانى إلى المنظمة قد قال فى وقت سابق إنه يود استغلال المؤتمر الخاص "لدعوة كل الدول إلى الدفاع عن الحظر العالمى للأسلحة الكيماوية وتعزيزه".

وقال دبلوماسيون فرنسيون الشهر الماضى إن 33 دولة ستستغل اجتماعا طارئا لحشد الدعم لآلية جديدة تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحديد المسؤول عن هجمات تنفذ بأسلحة محظورة.

والمنظمة التى مقرها لاهاى مكلفة حاليا فقط بتحديد ما إذا كانت مثل تلك الهجمات قد وقعت دون تحديد منفذها.