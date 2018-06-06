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اجتماع حكومة تسيير الأعمال يستعرض تقريرا حول الوضع السكانى فى مصر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:04 م
اجتماع حكومة تسيير الأعمال يستعرض تقريرا حول الوضع السكانى فى مصر دكتور احمد عماد وزير الصحة
كتبت هند مختار
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قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة فى حكومة تسيير الأعمال ، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، استعرض الوضع السكانى الحالى فى مصر وتحسن وضع النمو السكانى فى مصر.

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن مكاتب الصحة أصبحت مميكنة بالكامل وأى مواليد أو وفيات يتم تسجيلها فى الحال، موضحا أن عام 2005 كانت منظومة السكان فى مصر منضبطة بمليون و800 ألف مواطن ، وأسوأ فترة كانت عام 2014 ب2 مليون و700 ألف مواطن فى العام ، وعام 2017 سجل 2 مليون و540 ألف مولود فى العام .


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الوضع السكاني في مصر




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