اجتماع حكومة تسيير الأعمال يستعرض تقريرا حول الوضع السكانى فى مصر

كتبت هند مختار

قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة فى حكومة تسيير الأعمال ، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، استعرض الوضع السكانى الحالى فى مصر وتحسن وضع النمو السكانى فى مصر.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن مكاتب الصحة أصبحت مميكنة بالكامل وأى مواليد أو وفيات يتم تسجيلها فى الحال، موضحا أن عام 2005 كانت منظومة السكان فى مصر منضبطة بمليون و800 ألف مواطن ، وأسوأ فترة كانت عام 2014 ب2 مليون و700 ألف مواطن فى العام ، وعام 2017 سجل 2 مليون و540 ألف مولود فى العام .