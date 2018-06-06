اتحاد الصناعات ينظم حفل إفطار بحضور وزير الصناعة

كتبت دانه الحديدى

نظم اتحاد الصناعات المصرية مساء اليوم الأربعاء، حفل إفطار بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد، وذلك بأحد الفنادق.

وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورؤساء الغرف الصناعية.