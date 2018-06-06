الرئيسية اقتصاد وبورصة اتحاد الصناعات ينظم حفل إفطار بحضور وزير الصناعة الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:16 م حفل افطار اتحاد الصناعات كتبت دانه الحديدى إضافة تعليق نظم اتحاد الصناعات المصرية مساء اليوم الأربعاء، حفل إفطار بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد، وذلك بأحد الفنادق. وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورؤساء الغرف الصناعية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الالتزام البيئى: تمويل 30 مشروعا لإعادة التدوير باستثمارات 50 مليون جنيه اتحاد الصناعات اخبار الاقتصاد وزير الصناعة حفل إفطار تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 % محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة