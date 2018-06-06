اتحاد الجمعيات الأهلية: توزيع 680 ألف شنطة رمضان بالقاهرة حتى الآن

كتب : ماجد تمراز _ سيد الخلفاوى

أعلن الدكتور عز فرغل، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، أنه تم توزيع 680 ألف شنطة رمضان على عملاء الضمان الاجتماعى على مستوى المحافظة، بالتتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بداية من شهر رمضان حتى الآن.

وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالقاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة، أنه بحلول عيد الفطر المبارك، سيصل عدد الشنط التى سيتم توزيعها بداية من شهر رمضان حتى بداية العيد، إلى مليون شنطة، تترواح القيمة الفعلية للشنطة الواحدة من 60 إلى 100 جنيه، وذلك بالتعاون عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالقاهرة.

وأشار "فرغل" إلى أنه سيتم تكريم حفظة القرءان الكريم على مستوى العاصمة، وتوزيع مبالغ نقدية عليهم، تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه.