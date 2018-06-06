اتحاد الجامعات الأفريقية يقرر عقد مؤتمره المقبل بجامعة الأزهر يوليو 2019

رحب مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية بمشاركة جامعة الأزهر كعضو مجلس إدارة عن جامعات شمال قارة أفريقيا.

وأفاد رئيس مجلس الاتحاد اليوم - خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بغانا - بأن هذا المجلس يشهد لأول مرة منذ عقود تمثيل كل الأقاليم الخمس للقارة وذلك بحضور جامعة الأزهر ممثلة عن إقليم شمال أفريقيا بعد أن ظل المقعد خالٍ لعقود.

وقرر المجلس - خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم - عقد مؤتمر الاتحاد المقبل في جامعة الأزهر وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو من العام القادم 2019.

وأكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختيار جامعة الأزهر لعقد هذا المؤتمر يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، مضيفًا أن هذا يعد مكسبًا تحققه جامعة الأزهر الشريف بعد عضويتها في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الأفريقية كان قد اختار جامعة الأزهر الشريف عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية وممثلا عن كل جامعات دول شمال أفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية، والتى تشمل دول (مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا).