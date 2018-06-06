إيقاف ضابط وأمينى شرطة ومجندين بالقليوبية لتسببهم فى هروب تاجر مخدرات

صرح مصدر أمني بالقليوبية، أنه تقرر وقف ضابط وأمينى شرطة ومجندين عن العمل، وإحالتهم للتحقيق، لتسببهم فى هروب تاجر مخدرات، من ديوان مركز شرطة شبين القناطر.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن بالمحافظة تكثف من جهودها، للقبض على المتهم الذى سبق وضبط بشحنة مخدرات.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، إخطارا، يفيد بهروب تاجر مخدرات من مركز شرطة شبين القناطر، عقب القبض عليه بشحنة مخدرات.

جري تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائى، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن رجال مكتب مكافحة المخدرات ألقوا القبض على أحد تجار الهيروين من منطقة كوم السمن، وأودعوه مركز شرطة شبين القناطر، إلا أنه غافل القوة المكلفة بحراسته، وهرب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجاري فحص وتحديد الأماكن المرجح اختباؤه بها واستجواب المقربين منه وأقاربه لمعرفة المعلومات اللازمة لضبطه.

كانت معلومات سرية وردت لمكتب مكافحة المخدرات بشبين القناطر عن نشاط عاطل فى تجارة المخدرات بمنطقة المثلث الذهبى لتجارة المخدرات بشبين القناطر، وتم إعداد كمين للمتهم لضبطه ونجح ضباط المباحث فى إلقاء القبض عليه وبحوزته ربع كيلو هيروين وكمية من الأقراص المخدرة، وخلال تحرير المحضر له بالمركز غافل الحراسة وهرب.