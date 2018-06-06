إيطاليا ترحل تونسيًا لارتباطه بجماعات متطرفة

أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية ترحيلها مواطنا تونسيا، يبلغ من العمر 32 عاما، "لارتباطه بجماعات متطرفة".

ونقلت صحيفة (الصباح) التونسية، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، عن الداخلية الإيطالية قولها إن التونسى - الذى لم تكشف عن هويته وتم ترحيله إلى تونس على متن رحلة جوية مباشرة من مدينة باليرمو - "مطلوب لدى سلطات بلاده بسبب الانتماء لتنظيم إرهابى، وورد اسمه فى أكتوبر 2017 فى إطار تحقيقات الشرطة الدولية باعتباره عضوا فى مجموعة سلفية غادرت الساحل التونسى للوصول إلى أوروبا".

وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن المواطن التونسى حاول تنظيم عملية هروب جماعى لدى وجوده فى مركز لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين الذين سيتم إبعادهم من إيطاليا.

وذكرت الخارجية الإيطالية أنه بهذه العملية، يرتفع عدد الأجانب المبعدين من البلاد لأسباب تتعلق بالتطرف والإرهاب إلى 50 شخصا منذ مطلع العام الحالى، وإلى 287 شخصا منذ بداية عام 2015.