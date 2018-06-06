إنقاذ 300 شيكارة كبريت من حريق هائل بمخزن شركة مبيدات زراعية بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمخزن تابع لشركة مبيدات زراعية بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية يفيد، باندلاع حريق هائل بمخزن تابع لشركة مبيدات زراعية بدائرة المركز .

على الفور تم الدفع بسيارتين حماية مدنية تحت رئاسة الرائد احمد حبيب وتحت اشراف العميد ياسر جلال، وتم السيطرة على الحريق .

بالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمخزن تابع لشركة مبيدات زراعية، والتهم 30 شيكارة كبريت، وتم إنقاذ 300 شيكارة من السنه النيران وتم اخماد الحريق، تحرير المحضر اللازم بلالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .

