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الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:30 م
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إنفوجراف.. هل تصدق أن بنزين 92 بمصر أرخص من سعره فى أكبر دولة نفطية؟

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:47 م
إنفوجراف.. هل تصدق أن بنزين 92 بمصر أرخص من سعره فى أكبر دولة نفطية؟ الوقود
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بالمقارنة بين الأسعار الحالية لبعض مشتقات الوقود فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية مع الأخذ فى الاعتبار أن الأخيرة من أكبر الدول المنتجة للنفط فى العالم، سنجد أن أسعار البنزين لدينا أقل وهذا ما توضحه الأرقام التالية:

أولاً: سعر بنزين 91 فى السعودية يصل إلى 1.37 ريال للتر الواحد ما يساوى 6.54 جنيه مصرى، وفى الوقت نفسه فإن سعر بنزين 92 فى مصر الذى يعادله بنزين 91 فى السعودية يصل إلى 5 جنيهات، أمّا بنزين 95 فإن سعره فى السعودية 2.04 ريال ما يعادل 9.74 جنيه مصرى، بينما سعره فى مصر 6.60 جنيه، أى أن السعر فى مصر أقل بـ3 جنيهات.

ويصل سعر السولار "النقل" فى السعودية لـ0.47 ريال، أي ما يعادل 2.24 جنيه مصرى، فى الوقت ذاته تجد سعره فى مصر 3.65 جنيه، أما سعر الكيروسين فى السعودية 0.64 ريال أى ما يعادل 3.05 جنيه مصرى، بينما سعره فى مصر 3.65 جنيه.

 

 

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