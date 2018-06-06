إنفوجراف.. سعر بنزين 92 فى مصر أقل من نصف سعره بالإمارات

هناك فروق واضحة فى أسعار الوقود بين كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة رغم ثرواتها البترولية الضخمة، وهذا ما أكدته الأرقام أن القاهرة أقل فى أسعار البنزين والغاز ونرصده فيما يلى..

فى دولة الإمارات تجد أن سعر بنزين 95 خصوصى هو 2.51 درهم إماراتى أى ما يعادل 12.22 جنيها مصريا، فى الوقت نفسه تجد سعره فى مصر 6.60 جنيه أى أنه الضعف، بينما سعر لتر بنزين 91 هو 2.44 درهم أى ما يعادل 11.88، والذى يضاهيه فى مصر بنزين 92 وسعره 5 جنيهات فقط.

أمّا سعر السولار فى دولة الإمارات 2.71 درهم أى ما يعادل 13.20 جنيهًا، بينما سعر هذا المشتق البترولى فى مصر 3.65 جنيه، أمّا الفروق فى أسعار اسطوانات الغاز فإنها كالتالى:

سعر أسطوانة غاز 25 رطل فى الإمارات هو 68.00 درهم أى ما يعادل 331.16 جنيه مصرى، بينما سعر أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم فى مصر 30 جنيها، أمّا سعر اسطوانة غاز 50 رطل فى الإمارات هو 136.00 درهم إماراتى، أى ما يعادل 662.25 جنيه مصرى، فى الوقت نفسه فإن سعر أسطوانة البوتاجاز 25 كجم فى مصر هو 60 جنيهًا.