إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية بمطار القاهرة

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، والتى كانت مخصصة لنقل المعتمرين، وتأخر إقلاع رحلة لظروف التشغيل.

وأفادت مصادر ملاحية بالمطار، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الخطوط السعودية بإلغاء إقلاع 3 رحلات لها إلى جدة، 3410 و3414 و382، لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأضافت المصادر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.