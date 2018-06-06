video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:43 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية بمطار القاهرة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:27 ص
إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية بمطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، والتى كانت مخصصة لنقل المعتمرين، وتأخر إقلاع رحلة لظروف التشغيل.
 
وأفادت مصادر ملاحية بالمطار، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الخطوط السعودية بإلغاء إقلاع 3 رحلات لها إلى جدة، 3410 و3414 و382، لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
 
وأضافت المصادر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تطرح أحدث عروضها على العديد من الوجهات.. تعرف عليها

وزير الطيران: إدراج مطارى سفنكس والقطامية على قائمة المطارات الدولية

إلغاء 3 رحلات للخطوط السعودية وتأخر رحلتين لظروف التشغيل

الخطوط السعودية

مطار القاهرة

رحلات إضافية




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة