إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة للحصول على الخبز بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 5 أشخاص بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية الحصول على الخبز، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، يفيد بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية سدود دائرة المركز بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "م. م." 23عاما مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن واشتباه نزيف بها، شقيقه "خ" 19عاما عامل مصابا بسحجات بالوجه، "ا .م. ا." 23 عاما عامل وطرف ثانى "س .ع. م." 53 عاما عامل، وابنه "ع" 17 عاما عامل.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالسب والضرب لخلافات على أولوية شراء الخبز من أحد المخابز بالقرية، وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 6354 جنح مركز منوف لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.