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الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:59 م
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إصابة 12 شخصًا فى انقلاب ميكروباص على صحراوى بنى سويف

الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:53 م
إصابة 12 شخصًا فى انقلاب ميكروباص على صحراوى بنى سويف حادث انقلاب - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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أصيب 12 شخصًا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع أسمنت بنى سويف الجديد بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى.

 

وعلى الفور تم الدفع بست سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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