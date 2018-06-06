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إصابة عامل بناء سقط من الطابق الرابع فى المنوفية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:16 ص
إصابة عامل بناء سقط من الطابق الرابع فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيب عامل بناء إثر سقوطه من أعلى الطابق الرابع أثناء عمله، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بقرية الماى دائرة المركز، وبالانتقال والفحص  تبين سقوط "ش.ع.ع" 26عاما عامل بناء مقيم قرية شنوفة دائرة المركز من سقالة بالطابق الرابع، وحدثت إصابته بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وكدمات بالظهر وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤاله أفاد بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3163 إدارى مركز شبين الكوم  لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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