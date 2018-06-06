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إصابة أحد عناصر داعش جنوب غربى كركوك بالعراق

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:34 ص
إصابة أحد عناصر داعش جنوب غربى كركوك بالعراق الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر بالشرطة الاتحادية فى كركوك، اليوم الأربعاء، إصابة أحد عناصر تنظيم "داعش" خلال اشتباكات مع قوة أمنية جنوب غربى المحافظة .

وقال المصدر - الذى رفض ذكر اسمه فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه " بعد ورود معلومات من استخبارات الحشد الشعبى واستخبارات الفرقة السادسة شرطة اتحادية عن وجود 4 من عناصر تنظيم داعش الارهابى فى قرية البستنة فى قضاء الحويجة ( الواقعة على بعد 55 كم جنوب غربى كركوك) تم الاشتباك مع الإرهابيين".

وأضاف أنه " تمت إصابة أحد الإرهابيين، فيما لاذ الآخرون بالفرار، وبعدها تم العثور على مواد غذائية ونفق داخل الدار استخدمه عناصر التنظيم الارهابى فى الهروب".

فى السياق ذاته، قال المصدر إنه "تم القاء القبض على ثلاثة عناصر مسلحة مع 3 بندقية كلاشنكوف فى قرية البكارة بقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك ضمن قاطع اللواء عشرين"، مشيرا إلى أن المعتقلين نقلوا إلى مقر احتجاز للتحقيق معهم.

يشار إلى أن محافظة كركوك تشهد استقرارا أمنيا بعد فرض القانون ولكن مناطق الحويجة جنوب غربى المحافظة ونواحيها تشهد على فترات هجمات من قبل تنظيم داعش الارهابى.

 


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