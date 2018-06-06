إدارة ترامب تدافع عن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم

أ ف ب

دافعت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن سياستها التي تقضي بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، في الوقت الذي طالبت فيه الأمم المتحدة، بوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال.

لكن ترامب، الذي أمر دوريات مراقبة الحدود، قبل شهر، بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديموقراطيين وسط تزايد الانتقادات محليا، وعلى الصعيد الدولى.

وقال الرئيس الأمريكى، عبر "تويتر"، إن "فصل العائلات عند الحدود، يأتى بسبب التشريعات السيئة، التي مررها الديموقراطيون. يجب تغيير قوانين الأمن على الحدود، لكن الديموقراطيين غير منضبطين".

من جهته، أكد وزير العدل جيف سيشنز، أن سياسة "عدم التساهل" قانونية وضرورية لردع آلاف العائلات، التي تعبر الحدود، وتطلب اللجوء كل شهر.

وقال عبر الإذاعة "علينا ايصال هذه الرسالة. ستتم ملاحقتكم قضائيا في حال أتيتم بطريقة غير شرعية. وإذا أحضرتم الأطفال فستتم ملاحقتكم قانونيا كذلك".

وأضاف "إذا لم يشأ الناس أن ينفصلوا عن أطفالهم فعليهم ألا يحضروهم معهم".