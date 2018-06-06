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إخلاء سبيل 3 متهمين بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:40 م
إخلاء سبيل 3 متهمين بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى التراس أهلاوى- أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 3 متهمين بألتراس أهلاوى، والمتهمين فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة. وجاء القرار بإخلاء سبيل أحمد حنفى ومصطفى ماهر وعبد الرحمن أحمد بضمان محل إقامتهم.

كانت النيابة وجهت إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت سابقا حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة. 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.


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