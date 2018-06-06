إحالة عاطلين لمحكمة الجنح سرقا شابا بعد افتعال مشاجرة والتعدى عليه

كتب عامر مصطفى

أحالت نيابة الوايلى عاطلين للمحاكمة العاجلة بمحكمة الجنح، وذلك بعد توجيه اتهامات لهما بسرقة شاب عن طريق افتعال المشاجرة معه بالشارع لسرقته.

ترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث الوايلى بميدان العباسية تنامى إلى سمعهما صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنا من ضبط كل من "إسلام. س"، 30 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "نصل معدنى”، "أحمد.ع" 31 سنة عاطل، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحافظة نقود من "محمد" 25 سنة، مصاب بكدمات أعلى الساعد الأيمن وأسفل البطن من الناحية اليسرى كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول عقب افتعال مشاجرة معه وإحداث ما به من إصابات.