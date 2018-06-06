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أولياء أمور لـ" شاومينج بيغشش الثانوية العامة": "اتقوا الله بتضيعوا مستقبل أولادنا"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:25 ص
أولياء أمور لـ" شاومينج بيغشش الثانوية العامة": "اتقوا الله بتضيعوا مستقبل أولادنا" طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحان الاقتصاد والاحصاء
كتبت - ندى سليم
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وجه أولياء الأمور لطلاب الصف الثالث الثانوى، رسالة قوية للمسئولين صفحات تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قالت بوسى على، إحدى اولياء الامور: اتقوا ربنا فى أولادنا اللى بتتعب طول السنة وفى الاخر يعيدوا الامتحانات بسبب التسريبات، موضحة: أن من الظلم أن يتساوى الطالب الضعيف مع الطالب المجتهد ومايفعله القئمين على هذه الصفحات جريمة فى حق جيل كام وف يتساوى فيه الفاشل مع الناجح".

بينما أكد ياسين أحمد، ولي أمر ومدرس ابتدائى، قائلا: صرفت دمى قلبى فى الدروس الخصوصية عشان ابنى يتساوى مع طالب غشاش، مشيرا الى ضرورة احكام السيطرة على هذه الصفحات وضبط القائمين عليها وتغليظ العقوبات القانونية ضدهم، حتى تنتهى هذه الظاهرة ويصبح التقييم الوحيد للطالب هو علمه فقط"

وأوضح عارف عادلى، ولي أمر، موظف على المعاش، قائلا: المسئولين على صفحات شاومينج ناس معندهمش دم ولا دين، تعب اولادنا بيروح بسببهم، وتسريب الامتحانات مش بيستفيد منها غيرالطالب الفاشل، انما ابنائنا بيصابوا بالتوتو والقلق من اعادة الامتحانات من جديد، والحل الوحيد هو تغليظ العقوبات القانونية للمتورطين فى اعمال التسريب".

بينما يرى أحمد عبد الفتاح، موظف وأحد اولياء الأمور: حسبي الله ونعم الوكيل فى كل حد بيضيع مستقبل اولادنا، لأن محدش بيستفيد من تسريب الامتحانات غير فئة محددة، انما ابنائنا بيرفضوا يتابعوا الصفحات حتى لايصابوا بالتوتر، فلا فائدة لها سوى القلق والتوتر للطلاب وصعوبة المواد عليهم كل عام".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضي فى التاسعة وتنتهى 1 يوليو القادم، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

امتحان مادة الاقتصاد 2018

تسريب امتحان الاقتصاد 2018

امتحان الإحصاء

اقتصاد ثانوية عامة 2018

إحصاء ثانوية عامة 2018

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

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