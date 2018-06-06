"أوقاف الجيزة": 445 ساحة جاهزة لصلاة عيد الفطر و267 مسجدًا للاعتكاف

كتب إبراهيم سالم

قال الشيخ محمد نور، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، أن مديرية أوقاف الجيزة حددت المساجد الخاصة بالاعتكاف خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتى تبلغ 267 مسجداً اعتكاف موزع على مدن وأحياء وقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على القائمين على تلك المساجد على الالتزام الكامل بشروط الاعتكاف والتى تضمنت احترام قدسية المساجد إلى جانب عدم التطرق إلى حوارات أخرى خارج سياق الاعتكاف.

وأضاف "نور" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تخصيص 82 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم بالمحافظة، وذلك وفقا لرغبة المصلين بتلك المساجد وبموافقة جماعية، إلى جانب تقديم 2000 خطبة وعظية خلال فترة الراحة من صلاة التراويح طوال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على السيطرة على المساجد إداريا ودعويا.

وتابع وكيل أوقاف الجيزة، أن المديرية انتهت من إعداد ساحات صلاة العيد على مستوى المحافظة والتى بلغ عددها 445 ساحة فى جميع المراكز والمدن بالمحافظة إلى جانب المساجد المنتشرة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم اختتام فعاليات شهر رمضان باحتفالية ليلة القدر بحضور المحافظ وتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة.