أوروبا تعلن حزمة من الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة لتطبيقها في يوليو

أ ف ب

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى ستكون لديه جملة من الرسوم الجمركية، والتى سيتم تطبيقها في بداية يوليو، حيث تشمل الويسكى والدراجات النارية، ردا على الرسوم الأميركية على الفولاذ والألمنيوم.

وقال سيفكوفيتش، في تصريحات صحفية، ان المفوضية الأوروبية، التي تتولى المسائل التجارية عن الدول الثماني والعشرين، تتوقع أن تنهي الإجراءات بالتنسيق مع الدول الأعضاء، قبل نهاية يونيو، على أن يبدأ فرض الرسوم الجديدة في يوليو.