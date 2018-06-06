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أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يواصل التعافى من الإصابة على البحر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:47 م
أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يواصل التعافى من الإصابة على البحر محمد صلاح
كتبت ريهام عبد الله
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1.محمد هنيدى يعلن التعاون مع مسئول دبلجة أفلام ديزنى بالمصرى.. ويؤكد: مارد راجع

هنيدى
هنيدى

 

2.سلطان بن سحيم: الحمدين لا يهتم بأوضاع الشعب القطرى يهمهم استمرار مؤامراتهم

سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم

 

3. سفير باريس بالقاهرة يزور مستشفى 57357.. ويعلن: إنشاء جمعية فى فرنسا لمساندته

السفير الفرنسى يزور مستشفى 57357
السفير الفرنسى يزور مستشفى 57357

 

4. تامر حسنى يعلق على صورته مع فريق عمل أغنيته الجديدة: "هانت جداً"

تامر حسنى
تامر حسنى

 

5. ميدو ينشر صورة من اختبار التعديلات المحدثة لكرة القدم فى الاتحاد الأوروبى

ميدو
ميدو

 

6. عاصى الحلانى ينشر صورة مع ابنه ويعلق: مع حبيب القلب الوليد

عاصى الحلانى
عاصى الحلانى

 

7. فيديو.. كن مع الرحمن.. الدعاء الحادى والعشرين للنجم خالد النبوى فى رمضان

8. محمد صلاح يواصل التعافى من الإصابة على البحر

محمد صلاح
محمد صلاح

 

9.صورة جديدة لمى سليم تلفت انتباه متابعيها عبر فيس بوك

مى سليم
مى سليم

 

10.الصفحة الرسمية للرئيس السيسى عبر فيس بوك تنشر صور حفل إفطار الأسرة المصرية

السيسى
السيسى

 


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