أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يواصل التعافى من الإصابة على البحر

كتبت ريهام عبد الله

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1.محمد هنيدى يعلن التعاون مع مسئول دبلجة أفلام ديزنى بالمصرى.. ويؤكد: مارد راجع



هنيدى

2.سلطان بن سحيم: الحمدين لا يهتم بأوضاع الشعب القطرى يهمهم استمرار مؤامراتهم



سلطان بن سحيم

3. سفير باريس بالقاهرة يزور مستشفى 57357.. ويعلن: إنشاء جمعية فى فرنسا لمساندته



السفير الفرنسى يزور مستشفى 57357

4. تامر حسنى يعلق على صورته مع فريق عمل أغنيته الجديدة: "هانت جداً"



تامر حسنى

5. ميدو ينشر صورة من اختبار التعديلات المحدثة لكرة القدم فى الاتحاد الأوروبى



ميدو

6. عاصى الحلانى ينشر صورة مع ابنه ويعلق: مع حبيب القلب الوليد



عاصى الحلانى

7. فيديو.. كن مع الرحمن.. الدعاء الحادى والعشرين للنجم خالد النبوى فى رمضان

"اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه"#كن_مع_الرحمن

الدعاء الواحد وعشرين #خالد_النبوي pic.twitter.com/eCD3OlTGAO — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) June 6, 2018

8. محمد صلاح يواصل التعافى من الإصابة على البحر



محمد صلاح

9.صورة جديدة لمى سليم تلفت انتباه متابعيها عبر فيس بوك



مى سليم

10.الصفحة الرسمية للرئيس السيسى عبر فيس بوك تنشر صور حفل إفطار الأسرة المصرية