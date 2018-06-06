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الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:11 م
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أندريه بابيش يؤدى اليمين الدستورية مجددًا رئيسًا لوزراء التشيك

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:57 م
أندريه بابيش يؤدى اليمين الدستورية مجددًا رئيسًا لوزراء التشيك الرئيس التشيكى ميلوش زيمان
أ ش أ
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أدى الملياردير أندريه بابيش اليوم الأربعاء اليمين الدستورية مجددًا كرئيس للوزراء للمرة الثانية، وذلك أمام الرئيس التشيكى ميلوش زيمان.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن بابيش سيشكل حكومته مع "الحزب الديمقراطى الاشتراكي"، مرجحة أنه سيحصل أيضًا على دعم من "الحزب الشيوعي"، وهى الخطوة التى احتج ضدها آلاف المواطنين فى التشيك أمس، فيما عارضت أحزاب برلمانية أخرى فى الانضمام إلى بابيش؛ نظرًا لما يواجهه من تهم تتعلق بالاحتيال، وهو الأمر الذى ينفيه بابيش.

يذكر أن حركة (نعم) التى يقودها بابيش قد تمكنت من الفوز فى الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر الماضى، إلا إن حكومته خسرت تصويتًا بالثقة فى يناير الماضى، ما اضطره أن يقدم استقالته.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب على أى حكومة جديدة فى البلاد أن تفوز باقتراع الثقة فى البرلمان لكى تتمكن من تولى الحكم فى البلاد.

 

 


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