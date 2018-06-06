"أم وأب" يعذبان رضيعتهما ويحرقانها لتبولها بالفراش بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

أقدمت والدة ووالد طفلة رضيعة، على حرقها وتعذيبها، بمناطق متفرقة بجسدها، لمنعها من التبول على الفراش ليلا.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بقيام "محمد ا. م س" 29 سنة طبيب بقسم الجلدية بمستشفى المنصورة العام، ومقيم بندر طلخا بأنه حال مباشرة عمله بالعيادة الخارجية بالمستشفى، حضرت والدة طفلة للكشف عليها وبها حروق بمناطق متفرقة بجسدها.

وأفاد الطبيب في محضره، حضرت إلي "خلود ص" 29 سنة، ربة منزل ومقيمة شارع " الجلاء " دائرة القسم وبرفقتها نجلتها 3سنوات، لتوقيع الكشف الطبى عليها وتبين وجود آثار حروق قديمة وحديثة متفرقة بالجسم.

وبمواجهة والدة الطفلة أعترفت بقيامها ووالد الطفلة بارتكاب الواقعة بملامسة جسدها ببعض الأدوات الساخنة بغرض منعها من التبول فى الفراش.