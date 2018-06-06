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أسعار العملات اليوم الاربعاء 6-6-2018 واستقرار الدولار

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:26 م
أسعار العملات اليوم الاربعاء 6-6-2018 واستقرار الدولار الدولار
كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 6-6-2018، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى فيما ارتفع أسعار اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.8  جنيه للشراء

 

17.9  جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.81 جنيه للشراء

 

17.91 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

cib

 

17.83 جنيه للشراء

 

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84  جنيه للشراء

 

17.94  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.84 جنيه للشراء، 21.06 جنيه للبيع.

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.82 جنيه للشراء، و 24.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدينار 58.88 جنيه للشراء، 59.29 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع


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الدولار

الريال السعودى

الجنيه المصرى

الدينار الكويتى




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