أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-6-2018 زيادة طفيفة بقيمة جنيه واحد لكل الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، بالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب لتسجل 1295 دولار حتى الآن.





وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 737 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيه.

الأوقية : 1295 دولار.



سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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أسعار الذهب

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