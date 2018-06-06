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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-6-2018 فى مصر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:21 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-6-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-6-2018 زيادة طفيفة بقيمة جنيه واحد لكل الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، بالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب لتسجل 1295 دولار حتى الآن.


وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيها للجرام.
 
 
سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  645 جنيها للجرام.
 
 
سعر الذهب عيار 24 سجل  737 جنيهًا للجرام .
 
 
سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيه.
 
 
الأوقية : 1295 دولار.
 
 

سعر الذهب اليوم

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 

أسعار الذهب

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 

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