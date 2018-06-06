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أسرة آخر إجرام.. ربة منزل وأبناؤها يتاجرون فى الحشيش والترامادول بالمعصرة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:34 م
أسرة آخر إجرام.. ربة منزل وأبناؤها يتاجرون فى الحشيش والترامادول بالمعصرة مخدرات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس ربة منزل وأبنائها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

كانت معلومات وردت للمقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد قيام كلا من : "ص.ع" 50 سنة ربة منزل، وأبنائها :"ع.هـ" 22 سنة عاطل و"س.هـ" 30 سنة ربة منزل، بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش فى دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعلى الفور تم استصدار إذن نيابة لضبط المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم فى منطقة عزبة خليل، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ربع كيلو، و160 قرص من أقراص الترامادول المخدر.

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترفوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة المعصرة، تحرر محضر بالواقعة، وأحالهم العميد دكتور حسام أبو زيد، مأمور القسم، إلى النيابة التى أمرت بقرارها السابق.


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