أستاذ تغذية تقدم نظاما غذائيا صحيا لحمايتك من أمراض القلب فى رمضان

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة لارا نصر الدين أستاذ علوم التغذية بالجامعة الأمريكية ببيروت، أن أمراض القلب والشرايين تنتشر بشكل ملحوظ فى العالم، وهناك عدد من عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، والتدخين ، والإصابة بالسمنة ، وارتفاع معدل السكر فى الدم.



اديها خضار فى الفطار

وأشارت الدكتورة لارا نصر فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إلى أن الدراسات التى أجريت فى لبنان أظهرت أن 30 % من الأشخاص البالغين يعانون من السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية ، وتقريبا نسبة مرض السكر تصل الى حوالى 11 %، موضحة أن هناك ارتفاعا متزايدا فى نسب الإصابة بالسمنة على مستوى جميع الأعمار ،موضحة أن هذا الارتفاع فى ازدياد ، وفى رمضان يجب أن ننتهزها فرصة لتناول الغذاء الصحى الغنى بالخضروات والفواكه لعدم اكتساب وزن زائد خلال شهر رمضان.



اللوز والمكسرات مفيدة لقلبك

وأوضحت أن هناك عوامل يمكن التحكم فيها مثل النمط الغذائى ، حيث إن هناك دراسات أجريت بالجامعة الأمريكية ببيروت ، وأظهرت أن اتباع الحمية التقليدية الشرق أوسطية يمكن أن تمنع ارتفاع ضغط الدم ، والإصابة بالسمنة، وبالتالى تقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب ، بينما اتباع نظام غذائى" غربى " ، يمكن أن يعمل على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ، مشيرة إلى أن حمية منطقة الشرق الأوسط ما يميزها هو الاستهلاك العالى للفاكهة ،والخضروات ، والأسماك ، بالإضافة الى تناول البقوليات مثل الفول، والعدس بأنواعه.



عين الجمل من المكسرات الغنية والتى يمكن تناولها كوجبة خفيفة

وأضافت أنه يجب التقليل من تناول المخبوزات والمعجبات المصنوعة من الدقيق الأبيض ، موضحة أن تناول اللبن ، والزبادى مع الوجبات يمكن أن يساعد على حرق الدهون ، والشعور بالشبع حيث إن تناول الأرز بمفردة قد يسبب السمنة، ولكن تناوله مع اللبن " الأرز باللبن " أو مع اللحوم يخفف من تأثيره السلبى فى العمل على الإصابة بالسمنة ،حيث أن البروتينات تزيد من الشعور بالشبع، وتقلل من السعرات الحرارية المتناولة.

وتقدم وجبة مثالية لخفض الوزن:

الإفطار: طبق سلطة خضراء من جميع الخضروات بالإضافة إلى سمك أو دجاج مشوى مع طبق صغير أرز.

السحور: بيضتين مسلوقين مع كوب لبن قليل الدسم ، بالإضافة إلى ثمرة من الفاكهة، أو كوب من الزبادى مع الشوفان ، وثمرة فواكه بالإضافة إلى الخضروات.

إذا شعرت بالجوع يمكن تناول بعض المكسرات النيئة 10 حبات، أو ثمرة فاكهه وشرب الماء بكثرة للشعور بالشبع.