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85%من القراء يستبعدون حل أزمة القراءة العشوائية لفواتير استهلاك الكهرباء

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:12 ص
85%من القراء يستبعدون حل أزمة القراءة العشوائية لفواتير استهلاك الكهرباء الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الكهرباء فى حل أزمة القراءة العشوائية لفواتير الاستهلاك، استبعد غالبية القراء نجاح وزارة الكهرباء فى حل أزمة القراءة العشوائية لفواتير الاستهلاك.
 
واستبعد 85% من القراء نجاح وزارة الكهرباء فى حل أزمة القراءة العشوائية لفواتير الاستهلاك، بينما توقع 13% من القراء نجاح وزارة الكهرباء فى حل أزمة القراءة العشوائية لفواتير الاستهلاك، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
 
الاستطلاع
الاستطلاع

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

الكهرباء

القراءة العشوائية




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