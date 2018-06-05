8 مهارات يجب توفرها فى رائد الأعمال.. تعرف عليها

كتب : مصطفى عبد التواب

نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط مجموعة من المهارات التى يجب أن يكتسبها رائد الأعمال، وذلك فى إطار نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب المصريين.

1-تحديد الأهداف

2-البحث عن المعلومات

3-البحث عن فرص

4-التخطيط المنظم والرقابة

5-القدرة على التأقلم

6-صنع واتخاذ القرار

7-التغلب على العقبات

8-القدرة على الاقتناع التشبيك

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت مشروع رواد 2030، وذلك لتشجيع الشباب على خلق وظائفهم ودعمهم لامتلاك مشروعات صغيرة ومتوسطة.