8 مهارات يجب توفرها فى رائد الأعمال.. تعرف عليها

نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط مجموعة من المهارات التى يجب أن يكتسبها رائد الأعمال، وذلك فى إطار نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب المصريين.
1-تحديد الأهداف
2-البحث عن المعلومات
3-البحث عن فرص
4-التخطيط المنظم والرقابة
5-القدرة على التأقلم
6-صنع واتخاذ القرار
7-التغلب على العقبات
8-القدرة على الاقتناع التشبيك
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت مشروع رواد 2030، وذلك لتشجيع الشباب على خلق وظائفهم ودعمهم لامتلاك مشروعات صغيرة ومتوسطة.
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