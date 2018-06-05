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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:49 ص
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8 مهارات يجب توفرها فى رائد الأعمال.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:00 ص
8 مهارات يجب توفرها فى رائد الأعمال.. تعرف عليها الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط مجموعة من المهارات التى يجب أن يكتسبها رائد الأعمال، وذلك فى إطار نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب المصريين.

 

1-تحديد الأهداف

2-البحث عن المعلومات

3-البحث عن فرص

4-التخطيط المنظم والرقابة

5-القدرة على التأقلم

6-صنع واتخاذ القرار

7-التغلب على العقبات

8-القدرة على الاقتناع التشبيك

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جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت مشروع رواد 2030، وذلك لتشجيع الشباب على خلق وظائفهم ودعمهم لامتلاك مشروعات صغيرة ومتوسطة.


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