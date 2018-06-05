2651 انتهاكا لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة والقدس المحتلة

كتب- هاشم الفخرانى

سجلت الدائرة الإعلامية لحركة حماس فى الضفة الغربية 2651 انتهاكا، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر مايو الماضى.

وأظهر التقرير الإحصائى الذى نشر الثلاثاء 393 انتهاكا من مجموع الانتهاكات وقعت فى القدس المحتلة وحدها؛ بينها استشهاد مواطن وإصابة 80 آخرين، واعتقال واحتجاز ما يزيد عن 124.

وأوضح التقرير أن مجموع عدد الاقتحامات والمداهمات والحواجز التى نفذها جيش الاحتلال بلغ 970، بالإضافة لـ 39 حالة هدم ومصادرة ممتلكات، فضلا عن انتهاكات أخرى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 4 فلسطينيين فى الضفة، أحدهما فى القدس وآخر برام الله واثنين فى الخليل، كما أصيب 640 مواطنا 277 منهم فى محافظة نابلس.

وبشأن اعتقالات الاحتلال، أشار التقرير إلى أن محافظة القدس نالها النصيب الأعلى من عدد الاعتقالات بواقع 117 اعتقالا، تلتها الخليل بواقع 70 حالة اعتقال، ثم رام الله بـ67، نابلس بـ50، ثم بيت لحم بـ49، وسلفيت بـ35 حالة اعتقال، بالإضافة لـ31 فى جنين، و9 فى أريحا، و8 اعتقالات فى طولكرم، و3 فى طوباس.

وعمدت قوات الاحتلال، بحسب التقرير، إلى هدم وتدمير 4 منازل، فى الخليل والقدس، وأبعدت 20 مقدسيا عن المدينة المقدسة، ومنعت 197 مواطنا من السفر من أنحاء الضفة والقدس.

وأوضح التقرير أن المستوطنين نفذوا 24 اقتحاما للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، بواقع 3554 مستوطنا، كما سُجل 34 اعتداء للمستوطنين تنوعت بين قطع طرق واعتداء بالضرب واعتداء على الأراضى والمحاصيل.