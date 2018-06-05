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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:28 م
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11 مليار دولار عائد متوقع من مونديال 2018 لروسيا.. وبيع 90% من تذاكر المباريات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:30 م
11 مليار دولار عائد متوقع من مونديال 2018 لروسيا.. وبيع 90% من تذاكر المباريات كأس العالم 2018 - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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قدرت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتعلقة ببطولة كأس العالم 2018 فى روسيا بحوالى 680 مليار روبل وهو ما يعادل 11 مليار دولار بسعر الصرف الحالى فى السوق، وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس العالمية، قالت فيه، إنه فى الوقت الذى يتوقع أن تحقق البطولة عائدات كبيرة، إلا أن البحوث الجديدة تشير إلى أن تأثير كأس العالم على الاقتصاد الروسى قد يكون قصير الأجل.

 

وأضاف تقرير "فوربس"، أنه وفقاً لبحث أعدته (Moody’s Investors Service) فإن تأثير كأس العالم سيكون قصير الأجل على روسيا، بسبب الفترة المحدودة لكأس العالم فى مقابل النطاق الواسع لاقتصاد البلاد، لافتة إلى انه بالرغم من أن قطاع السياحة الروسى سيشهد دعماً كبيراً، إلا إنه فى ظل اقتصاد السياحة المعافى فى البلاد، فإن تأثير كأس العالم لن يكون كما هو متوقع لدى بعض المحللين.

 

كما سيكون التأثير الائتمانى على الشركات الروسية محدودًا بشكل عام، وستشهد المتاجر الغذائية والفنادق والاتصالات والنقل زيادة مؤقتة فى الأرباح لا أكثر، موضحة أنه من بين المستفيدين الرئيسين، هناك شركات البناء والمطارات فى موسكو التى ستعمل على تطوير مرافقها لدعم أعداد المسافرين المتزايدة، حتى بعد الحدث.

 

غير أن تأثير المباريات التى ستستمر لمدة شهر واحد فقط، لن يكون كبيراً مقارنة بحجم الاقتصاد الروسى البالغ 1,3 تريليون دولار، فيما شكلت الاستثمارات المرتبطة بكأس العالم خلال الأعوام من 2013- 2017 نحو 1% فقط من إجمالى الاستثمارات، أما التأثير الأبرز ففى المدن المضيفة التى ستشهد تحسينات فى البنية التحتية للنقل والمرافق نتيجة لذلك.

 

وأشارت "فوربس" فى تقريرها أيضاً، إلى أن هناك تقارير إخبارية حديثة، أكدت بيع حوالى 2.5 مليون تذكرة حتى الآن، وهو ما يشكل نحو 90% من تذاكر المباريات.


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